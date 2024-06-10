Сергей Соседов довел до слез солистку группы "Стрелки"

За шоу "ВИА Суперстар", в эфире которого ретро-коллективы меряются талантом, россияне наблюдают уже несколько недель. В проекте наметились свои лидеры и аутсайдеры, однако чуть ли не каждый выпуск заканчивается слезами кого-то из участников. В числе жюри – музыкальный критик Сергей Соседов, который известен своими резкими высказываниями.

В последнем выпуске передачи он раскритиковал номер группы "Стрелки". Соседов заявил, что его совершенно не впечатлило выступление трех девушек.

"Не понял, о чем вы пели. Скучно, вяло, неинтересно. Считаю, что моими коллегами сильно завышена оценка этой группе", – выпалил эксперт.

Критик поставил артисткам ноль баллов, в то время как другие судьи посчитали выступление стоящим и похвалили певиц. Они поставили "Стрелкам" высший балл за их выступление.

Мнения Соседова не выдержала одна из солисток коллектива Марго. Девушка разревелась прямо на сцене и сквозь слезы заявила, что у них получилось выступить так, как они задумывали. Она подчеркнула, что номер был сложным, но, несмотря на это, они справились, и каждая из певиц "была на своем месте".

Слезы и рассуждения Марго, впрочем, не убедили Сергея, и он продолжил обвинять девушек в том, что им поставили баллы незаслуженно.

Ранее в эфире шоу из-за слов Соседова разрыдалась солистка группы "Вирус.