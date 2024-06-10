64-летний Дибров заговорил о любовнике своей молодой супруги: "Я допускаю"

Известный ловелас Дмитрий Дибров в браке со своей избранницей Полиной уже 15 лет. Они познакомились, когда девушка была совсем юной. Пару не смущала 30-летняя разница в возрасте, и спустя нескольких лет бурного романа они поженились. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.

64-летний телеведущий признается: чтобы сохранить брак и интерес супруги, которая почти в два раза моложе, приходится стараться. Так, по словам Диброва, он часто радует Полину сюрпризами. Например, снимает роскошный номер в дорогом отеле и проводит там время с женой наедине.

"Купите шампанское. Пойдите в отель, и белье еще купите. Скачайте порнуху в Интернете, ведь делали ж вы это до загса", – дает совет мужчинам Дмитрий.

Даже при таких стараниях Дибров не исключает, что 34-летняя жена может завести любовника.

"Роман Полины с другим мужчиной может случиться. И я, конечно, это допускаю", – разоткровенничался шоумен.





Телеведущий заявил, что за его красавицей женой постоянно пытаются ухаживать мужчины. Самые бойкие проявляют знаки внимания прямо на дороге. Полина постоянно достает из кабриолета, который Дмитрий подарил возлюбленной на свадьбу, кучу записок с номерами телефонов ухажеров. Дибров отметил, что супруга смывает их все в туалет.

Ранее женатый Дибров начал откровенно намекать на интим с Бузовой прямо при людях.