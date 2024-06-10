"Извинения не помогут": карьера Лободы пошла крахом после критики России

Ситуация вокруг Светланы Лободы и ее карьеры после запрета на въезд в Россию на 50 лет вызывает много споров и различных мнений среди представителей шоу-бизнеса. В частности, продюсер Иосиф Пригожин предположил, что публичные извинения могли бы теоретически помочь артистке в вопросе въезда в РФ, но выразил сомнение в том, что артистка пойдет на такой шаг.

В то же время другой продюсер, Сергей Дворцов, категоричен в своем мнении. Он считает, что даже публичные извинения не изменят ситуацию, и описывает действия Светланы Лободы, критиковавшей Россию, как лицемерные. При этом продюсер считает важным обратить внимание на значительное снижение доходов певицы после ухода из РФ. Мол, за пределами России Лобода мало кому нужна.

"Сейчас у нее карьера пошла крахом. И никакие извинения здесь не помогут", – сказал Дворцов.

Для Светланы Лободы, как и для многих других исполнителей из стран бывшего Советского Союза, российская аудитория является ключевой, и потеря этого рынка серьезно влияет на ее профессиональную деятельность и финансовое положение. Это остается фактом, несмотря на оптимистичные прогнозы, которые они сами строят, желая строить карьеру за пределами России.