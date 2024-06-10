"Это грустно": Егор Крид взвыл от тоски перед 30-летием

Известный российский певец Егор Крид откровенно поделился своими переживаниями о личной жизни. Артист, взвыв от тоски, признался, что с приближением 30-летнего возраста его начинает тревожить отсутствие спутницы и ребенка. Несмотря на впечатляющий творческий успех и популярность среди поклонников, певец ощущает нехватку "простого человеческого счастья".

Певец отметил, что на протяжении всей жизни мечтал стать молодым отцом, но на данный момент у него нет даже потенциальной кандидатки на роль матери его будущих детей. Егор Крид сетует, что, хотя он собирает полные стадионы и пользуется любовью многочисленных фанатов, отсутствие личной жизни и семьи вызывает у него сожаление.

"Это грустно", – признал артист.

Егор Крид также откровенно признался, что ловит себя на мысли о том, что при всех его профессиональных достижениях ему не хватает той простой человеческой радости, которую дарит семейное благополучие. Певец открыто поделился своими переживаниями, надеясь, что его откровенность найдет отклик у аудитории.

Ранее Маргарита Суханкина высказалась о высокомерии Егора Крида. Слова бывшей солистки группы "Мираж" приводил женский журнал "Клео.ру".