Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко"Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - MashАлсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash

Лента новостей

Пятница 31 мая

17:06Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь? 15:49Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула 14:36Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды" 13:46Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России 12:39Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой 12:29Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы 11:29Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя" 10:55Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода 10:17Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение 09:23Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал 08:55Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния" 04:44Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов 01:44Бросил Америку ради нее: как Петр Чернышев добился Заворотнюк, однажды увидев ее по телевизору 22:01Появившийся на публике Гоша Куценко прячет ожоги: что произошло 21:03Публике неожиданно рассказали о связи Заворотнюк и Фриске 20:08Опальную Ивлееву увидели в мужском монастыре: с грустным взглядом и в платке 19:28"Исправляй!": Бузова публично обратилась к стыдящему себя Тарасову 18:43Вот как врачам удалось продлить жизнь Заворотнюк со смертельной болезнью 17:07Что известно о состоянии Михайлова после новостей о его госпитализации 16:02Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк 15:36Украинский рэпер Потап порадовался смерти Заворотнюк: Хорошо, что больше не сыграешь 14:43"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк 14:42Как правильно общаться в социальных сетях: правила этикета и советы по соблюдению безопасности 13:22В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" 12:11"Рак груди, 4 стадия": Яна Рудковская рассказала об онкологии 11:15Крестница Пугачевой готовится занять ее место в России: пошла по стопам Примадонны 10:46Названо место прощания с Анастасией Заворотнюк 09:55Скончалась актриса кино и сериалов Анастасия Заворотнюк 09:36Семена льна – польза и вред для здоровья, как употреблять продукт, чтобы исключить негативные последствия 09:28Галкин* засобирался в Россию и получил неожиданную оплеуху 08:42Разомлевшего Петросяна застукали в гримерке с молодой девушкой без лифчика 06:20Лунный календарь рыболова на июль 2024 04:57Оскандалившуюся Собчак высмеяли в Сети: "Жена Петросяна" 03:38Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июль 2024 01:42"Доктор, я умру?": Эти знаки зодиака склонны к ипохондрии больше остальных 22:01Актуальный и современный: вот почему Киркоров остается популярным по сей день 21:03Боня выдала реальную причину развода Бузовой и Тарасова 20:10Гороскоп на июль 2024 года от Василисы Володиной 20:06Звезду фильма "Любовь и голуби" Михайлова срочно госпитализировали 19:24Самбурская ходит к психиатру за таблетками: что с актрисой 18:47Сябитова предупредила Алсу о тяжелых временах: Могу только посочувствовать 17:07Лужина высмеяла слова Калныньша о его работе в СССР: В одном фильме сыграл и все 16:10Росфинмониторинг включил иноагента Панина в список террористов и экстремистов 15:49Алсу продает дом в Крыму почти за миллиард рублей: вот почему так дорого 14:41"50 миллионов за ночь": отказавшая миллиардеру Боня пошла тратить деньги в бутик Chanel 13:44Встревоженная жена Петросяна вышла на связь и сделала заявление: "Очень плохо" 12:28Актриса Лужина заявила, что на ее пенсию сложно прожить 11:20Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке: его местоположение неизвестно 10:38Внук Пугачевой тайно приехал в Россию: "Очень нужны деньги" 10:04Зареванная Бородина сообщила о расставании: "Очень тяжело"
1370
800
true

Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула

Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула

Алла Пугачева вызвал отвращение, выпустив песню с провокационным текстом.

В последний день мая Алла Пугачева презентовала новую песню. Композиция называется "Не высовывайся, дочки". В песне она обращается, несложно догадаться, к дочери с просьбой отсидеться в стороне, а не лезть на рожон, и рассказывает о "моральных уродах", которые "плюют в душу", и о "убогом обществе", с которого "взять нечего".

Правда, песня новая лишь условно, поскольку была спета Аллой Борисовной впервые еще в 2012-м. Для создания композиции использованы стихи жительницы Красноярска, которая еще тогда, кстати, заявила, что никаких претензий к Пугачевой, которая без спроса использовала текст, не имеет.

Многие сочли публикацию песни "Не высовывайся, дочки" очередным заявлением на тему общественно-политических событий. В частности, продюсер Павел Рудченко, высказываясь о "новой" композиции Аллы Пугачевой, предположил, что артистка устроила спектакль, в котором периодически отмечает свое отношение к происходящему в стране. Полноценным музыкальным произведением данное творение считать нельзя, полагает продюсер.

"В очередной раз <...> что-то там срыгнула <...> Это очередной плевок", – сказал Рудченко в беседе с порталом "Страсти".

По его мнению, песня Аллы Пугачевой "Не высовывайся, дочка" даже внимания не заслуживает. Мол, она вызывает лишь стыд.

31 мая 2024, 15:49
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь?

Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь?
Наташа Королева откровенно рассказала о том, как она забеременела после первого свидания.

Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России

Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России
Никита Пресняков живет с женой в Америке.

Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя"

Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя"
Певица рассказала подробности, которые мало кто знает.

Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение

Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение
Поступок музыканта вызывает у многих противоречивые чувства.

Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал

Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал
Ранее певец влип в скандал из-за своих слов.

Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния"

Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния"
Актеры "подхватили" звездную болезнь и начали вытворять невообразимое.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу