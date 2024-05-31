Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула

В последний день мая Алла Пугачева презентовала новую песню. Композиция называется "Не высовывайся, дочки". В песне она обращается, несложно догадаться, к дочери с просьбой отсидеться в стороне, а не лезть на рожон, и рассказывает о "моральных уродах", которые "плюют в душу", и о "убогом обществе", с которого "взять нечего".

Правда, песня новая лишь условно, поскольку была спета Аллой Борисовной впервые еще в 2012-м. Для создания композиции использованы стихи жительницы Красноярска, которая еще тогда, кстати, заявила, что никаких претензий к Пугачевой, которая без спроса использовала текст, не имеет.

Многие сочли публикацию песни "Не высовывайся, дочки" очередным заявлением на тему общественно-политических событий. В частности, продюсер Павел Рудченко, высказываясь о "новой" композиции Аллы Пугачевой, предположил, что артистка устроила спектакль, в котором периодически отмечает свое отношение к происходящему в стране. Полноценным музыкальным произведением данное творение считать нельзя, полагает продюсер.

"В очередной раз <...> что-то там срыгнула <...> Это очередной плевок", – сказал Рудченко в беседе с порталом "Страсти".

По его мнению, песня Аллы Пугачевой "Не высовывайся, дочка" даже внимания не заслуживает. Мол, она вызывает лишь стыд.