Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Никита Пресняков тайно наведался в Россию, из которой так спешно убегал два года назад. Сына Кристины Орбакайте заметили в Истре, где находится дача Аллы Пугачевой. Известно, что недвижимость Примадонна подарила внуку, а тот уже несколько лет пытается сбыть ее с рук, но покупатель все никак не находился.

Сейчас же стало известно, что Пресняков все же избавился от элитной виллы в Подмосковье. По крайней мере, объявление о продаже особняка пропало с сайта. Многие предполагают, что внук Пугачевой приезжал как раз для того, чтобы оформить сделку и подписать документы, а получив деньги с продажи укатил обратно в США тратить "заработанное".

Напомним, речь идет о любимой даче Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки. В трехэтажном особняке Примадонна жила до того, как перебралась в шестиэтажную виллу в Грязи. Именно в этом доме певица устраивала шумные тусовки в 90-х, куда съезжались все звезды. Чтобы недвижимость площадью около 800 "квадратов" не пустовала, она переписала ее на внука.

Сообщалось, что в последние годы коттедж выглядел заросшим и заброшенным. Мебель и ремонт в особняке были дорогими, но достаточно старыми. Недвижимость, которая расположена на 80 сотках, включает в себя основной дом в три этажа, домик для персонала, беседку, гараж, ротонду и даже личный причал. Никита продавал имущество за 230 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали кадры со дня рождения Орбакайте. Пользователи Сети отметили, что зрелище выглядит жалко.