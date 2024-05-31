Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь?

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный как Тарзан, вместе уже больше 20 лет. Несмотря на все трудности, которые порой предавались огласке, супруги счастливо живут в браке. Символом их любви является 22-летний сын Архип. Его появление на свет не было запланированным. Об этом артистка рассказала в недавнем интервью.

По словам певицы, она забеременела после первого свидания с Сергеем Глушко. Когда появились первые признаки беременности, Наташа Королева списала их на недомогание. Но когда она все же узнала, что находится в положении, решила, что этот ребенок должен появиться на свет.

Кстати, Наташе Королевой вплоть до появления на свет сына удалось скрыть имя его отца. Тогда общественность не знала, что певица состоит в отношениях с Тарзаном. "Совершенно не хотелось афишировать <...> Это моя личная жизнь. Если кто-то, даже публичный человек, не хочет [предавать что-то огласке], зачем в нее вторгаться?" – сказала артистка, объяснив свое решение оставить все втайне.

Кстати, у Архипа при рождении были длинные волосы, что очень удивило Наташу Королеву. Позже она узнала, что изжога, которая мучила ее во время беременности, как раз таки могла указывать на то, что у ребенка будет относительно густая шевелюра.