Публике неожиданно рассказали о связи Заворотнюк и Фриске

30 мая стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с онкологией, у нее была глиобластома. Актриса. завоевала сердца зрителей благодаря своей роли в сериале "Моя прекрасная няня". Несмотря на обширную фильмографию и многочисленные театральные роли, именно этот сериал стал для нее визитной карточкой.

Александр Роднянский*, продюсер "Моей прекрасной няни", поделился воспоминаниями о том, как проходил кастинг на роль няни Вики. По его словам, процесс отбора актрисы был долгим и тщательным. В 2004 году команда проекта просмотрела более 900 кандидаток, стремясь найти идеальную исполнительницу.

Роднянский* рассказал, первоначально на роль была утверждена Нонна Гришаева, но она отказалась из-за занятости в театре. Также рассматривались Елена Корикова, Эвелина Бледанс, Лолита Милявская, Ольга Шелест, Амалия Мордвинова. Но именно появление Анастасии Заворотнюк на кастинге оказалось решающим моментом, отметил продюсер.

По его словам, роль могла достаться и Жанне Фриске, которая, как известно, тоже впоследствии умерла от глиобластомы. Благодаря рассказу Роднянского*, публика неожиданно узнала о связи Фриске и Заворотнюк – они обе были заинтересованы в получении главной роли в "Моей прекрасной няне".

Кстати, несмотря на то, что в реальной жизни Анастасии была совсем не похожа на свою героиню, ее непосредственность и обаяние покорили всех. Она пришла на пробы в сопровождении мужа, который не хотел отпускать ее одну.

С первых же серий Анастасия Заворотнюк стала любимицей публики всех возрастов. Дети украшали свои тетради наклейками с изображением няни Вики, а по вечерам семьи собирались у телевизоров, чтобы наблюдать за новыми приключениями главной героини, вспомнил продюсер в своем телеграм-канале.