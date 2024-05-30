Опальную Ивлееву увидели в мужском монастыре: с грустным взглядом и в платке

После скандальной "голой вечеринки", организованной блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой, прошло полгода. Все это время подвергнувшаяся жесткой критике 33-летняя знаменитость, можно сказать, находилась в тени и лишь изредка делала публикации в соцсетях, и те были посвящены общественно-политическим событиям.

Недавно Настя Ивлеева решилась кардинально сменить имидж – стать брюнеткой. В этом решении многие увидели стремление блогерши начать жизнь с чистого листа. Сомнений в этом не осталось после того, как телезвезда опубликовала в своем телеграм-канале фото, сделанные в храме.





Ивлеева выложила в Сеть кадры, сделанные на территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, что располагается в Ленинградской области. Почему блогерша решила посетить именно это место, которое находится почти в 200 километрах от ее родной деревни, неизвестно.

Напомним, в недавнем интервью бизнесмену Андрею Третьякову Настя Ивлеева рассказала о своей поездке в Донбасс. Находясь там, знаменитость поняла, что ей необходимо многое переосмыслить. Слова блогерши о поездке в прифронтовую зону приводил женский журнал "Клео.ру".