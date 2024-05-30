"Исправляй!": Бузова публично обратилась к стыдящему себя Тарасову

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году. Расставание телеведущей и футболиста было громким, поскольку не обошлось без скандалов. Тогда звезда экрана во многих интервью рассказывала, как жестоко обошелся с ней бывший возлюбленный.

Предательство Тарасова Бузова, очевидно, не может забыть по сей день. В недавнем выпуске шоу "Пожалуйста, не рассказывай", который выходит на платформе Rutube, поющая телеведущая вспомнила период развода со спортсменом. По ее словам, еще до расторжения брака Дмитрий забрал у нее машину, а через несколько лет в одном интервью признался, что стыдится того поступка.

"Если стыдно – исправляй", – сказала Ольга в шоу, обратившись к бывшему мужу.

По словам телезвезды, мужчина должен отвечать за свои слова.

Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, которая подарила ему четверых детей. Спортсмен неоднократно признавался, что еще во время брака с Ольгой Бузовой мечтал о большой семье. По словам Виктории Бони, это основная причина расставания футболиста и телеведущей. В недавней беседе с журналистам она рассказала, что разлад в отношениях пары произошёл из-за нежелания Ольги рожать детей, так как она стремилась достичь высот в карьере.