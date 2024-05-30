Что известно о состоянии Михайлова после новостей о его госпитализации

Накануне поступила информация о срочной госпитализации народного артиста РСФСР Александра Михайлова, прибывшего в Читу ради участия в кинофестивале. Сообщалось, что состояние звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось после длительного авиаперелета и короткого сна. Также уточнялось о повышении температуры тела актера до 39 градусов.

Информацию о госпитализации Александра Михайлова тогда подтвердили в местном Минздраве. Дескать, артист нуждался в оказании срочной медицинской помощи. Не исключалась вероятность пневмонии. Эти сообщения не на шутку встревожили поклонников знаменитости.

В четверг, 30 мая, супруга Александра Яковлевича и по совместительству его директор Оксана Михайлова. В беседе с журналистами она сообщила, что состояние ее мужа стабилизировалось. Мол, с ним все хорошо, поэтому он успел появиться на кинофестивале в Чите. Судя по появившимся кадрам в Сети, артист прошелся по красной дорожке и принял участие в открытии фестиваля.

Александр Михайлов родился в октябре 1944 года в поселке Оловянная, что находится в Забайкальском крае. Кстати, в этом году звезда театра и кино отметит 80-летие.