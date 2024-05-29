"50 миллионов за ночь": отказавшая миллиардеру Боня пошла тратить деньги в бутик Chanel

Два года назад Виктория Боня публично изрезала сумку Chanel. Таким образом знаменитость пыталась бороться с русофобией. Многие поддержали блогершу и ее акцию протеста. Однако теперь, как сообщила сама Боня, она решила "закопать топор войны" и отправилась на шопинг в бутик французского модного дома.





"Я направляюсь в бутик что-то купить. Мне нужна сумка. У меня осталось всего пара сумок после того, как меня ограбили", – заявила выпускница "Дома-2".

Виктория посмотрела несколько пар обуви, однако все же переключилась на аксессуары. Блогерша выбрала точную копию той сумки, которую испортила два года назад, только в белом цвете. А также приобрела жемчужные серьги. На все покупки Боня потратила более полумиллиона рублей.





Напомним, сейчас Виктория Боня находится в Каннах. Попасть в Европу, где она живет последние годы, экс-возлюбленная Алекса Смерфита не могла почти год из-за проблем с документами. Как только теледива вернулась домой, она похвасталась новым ухажером – взрослым и обеспеченным. Боня отметила, что и молодые поклонники "липнут как на паутину". Однако она решила строить отношения только с серьезными и состоятельными мужчинами.

А вот другому богачу экс-участница "Дома-2" отказала. На днях она опубликовала переписку с помощницей некоего миллиардера. Девушка по просьбе своего "босса" предлагала Виктории 50 миллионов рублей за ночь с мужчиной. Боня заявила, что ей льстит такое предложение, но она рассматривает кандидатов только с серьезными намерениями.



