The Mirror предупредил о рисках длительного приема парацетамола

Головная боль – проблема многих современных людей. И чаще всего мы спасаемся таблеткой парацетамола или другого обезболивающего. Эти лекарства быстро снимают болевой синдром и помогают не отвлекаться от срочных дел и задач.

Но, как оказалось, постоянный прием болеутоляющих может быть опасным для здоровья. Ученые выяснили, что у этих препаратов есть ряд серьезных побочных эффектов.

Парацетамол помогает снять боль и снизить температуру. Его дают даже детям в жидком виде. Он редко оказывает негативное влияние на организм, но при неправильной дозировке парацетамол может вызвать аллергию и повредить печень и почки. К тому же увеличивается риск сердечной недостаточности и инсульта, пишет The Mirror.



Как отмечает издание, в 2022 году ученые Эдинбургского университета провели исследование, в котором приняли участие 110 человек. В результате было выявлено, что парацетамол может увеличивать артериальное давление.

Ученые добавили, что разовый прием лекарства не оказывает негативного влияния. Опасно принимать его в течение долгого времени. Поэтому не стоит бояться пить парацетамол при внезапных приступах боли или повышении температуры. Этот препарат эффективно справляется с неприятными симптомами и помогает восстановить нормальное самочувствие.