Мария Кожевникова объяснила, почему не отмечает 8 Марта

Мария Кожевникова в Международный женский день показала подарок сына в своих соцсетях. Он сделал для нее открытку своими руками. Но, как оказалось, актриса не очень жалует праздник 8 Марта.

"Единственные, от кого принимаю этот странный праздник и радуюсь, – это мои дети. Их открытки такие трогательные, а цветы приятные", – призналась Мария.





Она добавила, что для нее важны смыслы во всем. Она изучила истоки Международного женского дня и пришла к выводу, что он не имеет к ней никакого отношения. Поэтому Мария не празднует 8 Марта, но принимает поздравления сыновей.

Актриса добавила, что некоторые праздники вообще противоречат ее убеждениям, и она перестала уделять им свое внимание и время. Подписчики Кожевниковой начали бурное обсуждение Женского дня под публикацией. Одни недоумевали, что плохого в празднике, другие поддерживали точку зрения звезды сериала "Универ". А кто-то считает, что такой праздник просто необходим женщинам, чтобы они получили комплименты и приятные эмоции. Но Мария Кожевникова ответила на такие заявления, сказав, что женщина может получать комплименты в любой день, для этого не нужен особый повод.