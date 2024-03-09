Нюша рассказала, зачем начала обращаться за помощью к картам Таро

Недавно появились слухи о том, что Нюша находится на грани развода с мужем Игорем Сивовым. На последних фото в соцсетях 33-летняя артистка была без обручального кольца. Ранее она призналась, что супруг изменил ей во время второй беременности.

В период стресса певица решила обратиться к эзотерике и поискать ответы на важные вопросы. Она призналась, что начала обращаться за помощью к картам Таро. Артистке кажется, что эзотерика, расклады Таро и астрология помогают улучшить жизнь и ответить на важные вопросы. При этом певица в недавней беседе с журналистами отметила, что не обращается к какому-то одному направлению.





"Я ищу инструменты, с которыми я могу как-то улучшить свое восприятие мира, улучшить качество жизни", – рассказала Нюша.

Она считает, что важно обращаться к профессионалам, которые разбираются в своем деле. По мнению певицы, лучше обратиться сразу к нескольким специалистам, чтобы прогноз был более полным и качественным.

Нюша уверена, что прогноз или расклад должен создаваться индивидуально. Артистка не зависит от эзотерических предсказаний и использует их без фанатизма. Она призналась, что это помогает ей пережить сложные периоды в жизни.



