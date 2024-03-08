Жена Прилучного показала, как прошло утро 8 марта в их семье

Зепюр Брутян и Павел Прилучный часто показывают поклонникам, как счастливы друг с другом. Актер делает жене сюрпризы, а она рассказывает, как счастлива в браке. 8 марта в этом году пара тоже встретила вместе.

Зепюр показала поклонникам, как они с мужем начали день. Семья отправилась на утреннюю прогулку. Павел и Зепюр вместе с сыном Микаэлем и собакой прошлись по поселку, в котором проживают.

О том, подарил ли что-то Прилучный в честь праздника, Брутян не рассказала. Она лишь задумчиво прогуливалась на опубликованном в соцсетях видео и написала, что ждет, когда растают все сугробы. Возможно праздничный сюрприз от мужа ожидает Зепюр чуть позже. Или она решила оставить подарок супруга в секрете от поклонников.





Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в конце лета 2022 года. До этого актер был женат на Агате Муцениеце в течение 9 лет. От первого брака у Павла 2 детей – Тимофей и Мия, в браке с Зепюр родился младший сын Микаэль. Многие поклонники актера были шокированы его браком с Брутян, так как были уверены, что Прилучный крутит роман с коллегой Мирославой Карпович.