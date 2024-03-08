Пригожин рассказал, что Пугачева наслаждается реакцией на ее провокационное видео

Последние видео Аллы Пугачевой, обнародованные в социальных сетях, вызвали бурную реакцию общественности. Поведение Народной артистки СССР вызвало вопросы у многих людей.

Иосиф Пригожин объяснил мотивацию певицы. Продюсер убежден, что масштаб личности Примадонны не позволяет ей заниматься подобного рода провокациями. Тем не менее, по мнению Пригожина, за выходками Аллы Борисовны стоит холодный расчет.

Супруг певицы Валерии считает, что Алла делает это целенаправленно."Подобные вещи недостойны такого уровня звезды. Уровень артиста после таких роликов становится меньше с точки зрения масштаба", – цитирует знаменитость издание "Московский Комсомолец".

Пригожин отметил, что Пугачева всегда открыто демонстрировала свою любовь к признанию и вниманию. Уже только ленивый не вспоминал давнюю фразу Примадонны о том, что самое плохое для артиста – это некролог. Певица искренне считает, что любое другое упоминание идет публичным людям только на руку.

Продюсер заверил, что Алла Борисовна наслаждается лишь тем фактом, что ее персону сейчас все активно обсуждают. Иосиф сравнил провокацию Пугачевой с тактикой телефонных мошенников, которые готовят приманку и ждут, чтобы кто-нибудь на нее клюнул.