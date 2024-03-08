Гарик Харламов рассказал, что следующая свадьба в его жизни будет последней

Юморист Гарик Харламов в новом выпуске шоу “Кстати”, приуроченном к Международному Женскому дню, разоткровенничался. Так, он рассказал, что в конце зимы переболел пневмонией. Юморист тяжело переносил болезнь, из-за этого ему пришлось отменить все свои телевизионные съемки на две недели.

Вместе с гостем Александром Зубаревым Гарик Харламов обсудил предстоящий весенний праздник и отношения мужчин и женщин. На вопрос, есть ли у резидента "Comedy Club" установленный лимит на количество браков, он ответил честно. Он рассказал, что хотел бы остановиться на следующем.





"Сам не понимаю, сколько надо. Третья последняя уже, думаю, будет, все", – отметил Гарик.

Напомним, Гарик Харламов вступал в официальный брак дважды. Первой женой комика стала Юлия Лещенко, союз с ней длился с 2010 по 2013 год. Со второй женой актрисой Кристиной Асмус он прожил с 2010 по 2020 год, вместе они воспитывают общего ребенка. В последнее время у комика были отношения с актрисой Катериной Ковальчук, но о планирующейся свадьбе пока нет никаких подробностей. Возможно, в скором времени юморист свяжет себя узами брака с новой возлюбленной.



