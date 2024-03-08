Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время

Начало года в королевской семье выдалось сложным. Кейт Миддлтон перенесла серьезную операцию на брюшной области, а королю Карлу III диагностировали рак. Жители Великобритании очень переживали за состояние монарших особ. И если Карл появлялся на публике после постановки диагноза, то Кейт пропала из поля зрения.





Несколько дней назад в сети появилось фото Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике около двух месяцев, и люди стали переживать за ее состояние. На появившихся фото Кейт запечатлена в автомобиле, за рулем – ее мать Кэрол. Эти кадры быстро распространились по СМИ, и догадкам о коме и плохом состоянии Кейт пришел конец.

Принц и принцесса решили обратиться к народу в честь Международного Женского дня. Они опубликовали поздравление в соцсетях.

"С Международным женским днем! Празднуем влияние удивительных женщин сегодня и каждый день", – написали Уильям и Кейт.

Они также добавили фото и истории женщин, вдохновляющих королевскую чету за последний год. Подписчики в были счастливы увидеть обращение Кейт Миддлтон и принца Уильяма и убедиться в том, что герцогиня находится в добром здравии после перенесенной операции.