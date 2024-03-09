Дава и Мари Краймбрери объявили о возобновлении романтических отношений

Впервые о романе Давида Манукяна, более известного как Дава, и Мари Краймбрери начали говорить в 2022 году. Через пару месяцев стало известно, что отношения закончились. Но в январе 2024 года Дава и Мари стали поразительно много времени проводить вместе. Поклонники начали говорить о воссоединении пары.

Вскоре молодые артисты стали добавлять загадочные фото в свои соцсети и отдыхать в одних и тех же местах. 8 марта Манукян решил поделиться некоторыми подробностями.

Так, экс-возлюбленный Ольги Бузовой сообщил подписчикам, что приехал в Минск с мамой и бабушкой. Как оказалось, блогер посетил столицу Белоруссии с определенной целью. Он приехал ради концерта Мари Краймбрери.





Манукян опубликовал несколько видео с концерта. А после выступления Мари уехала вместе с Давой, парочка держалась за руки и выглядела счастливой. Завершили вечер влюбленные в ресторане за ужином. И хоть блогер показал на видео из ресторана только маму и бабушку, по руке девушки, сидящей рядом с ним, можно узнать Мари.

Сегодня Дава и Мари Краймбрери уже не скрываются от публики и журналистов. Во время концерта в Белоруссии певица объявила о возобновлении романтических отношений с Манукяном, а также призналась, что маму возлюбленного тоже называет мамой. Поклонники, находившиеся на концерте, бурно и восторженно отреагировали на эту новость.