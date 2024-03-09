Дава и Мари Краймбрери объявили о возобновлении романтических отношений

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Ирина Шейк была замечена на свидании с новым избранником в ПарижеИрина Шейк была замечена на свидании с новым избранником в Париже Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Суббота 9 марта

21:16Сомнолог Царева рассказала, к чему может привести дефицит сна 18:49Пасхальные поделки своими руками: оригинальные и простые в исполнении идеи 18:06В Кремле отменили выступление Орбакайте после заявления Пугачевой 16:48Нюша рассказала, зачем начала обращаться за помощью к картам Таро 15:55The Mirror предупредил о рисках длительного приема парацетамола 15:04Мария Кожевникова объяснила, почему не отмечает 8 Марта 14:25Актриса из "Гарри Поттера" раскритиковала повзрослевших поклонников франшизы 13:02Гороскоп для женщины Козерог на май 2024 года 12:51Бывший адвокат Ефремова уверен, что актер скоро выйдет на свободу 12:18Алсу готовит план Б для мечтающей стать певицей дочери 11:40Дава и Мари Краймбрери объявили о возобновлении романтических отношений 10:43Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе 06:07Секретность вокруг состояния Миддлтон вызвала напряжение в обществе - эксперты 03:13Как намекнуть мужу, что он сделал неудачный подарок на 8 марта: 7 советов 00:24Психолог Литвинцева рассказала, как создать здоровое пространство для развития ребенка 17:58Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время 17:42Пригожин рассказал, что Пугачева наслаждается реакцией на ее провокационное видео 16:14Гороскоп для женщины Стрелец на май 2024 года 16:08Жена Прилучного показала, как прошло утро 8 марта в их семье 15:19Гарик Харламов рассказал, что следующая свадьба в его жизни будет последней 12:17Гороскоп для женщины Скорпиона на май 2024 года 12:02Музыкант Рогожкин рассказал, из-за чего Нагиев больше не появляется на телешоу 08:27Гороскоп для женщины Весы на май 2024 года 08:13Красивые поздравления с 8 марта в стихах: отмечаем Международный женский день 06:03На рубашке мужа след от помады! Что это значит? 03:03Сказки Александра Роу: вспоминаем лучшее в день рождения народного артиста РСФСР 00:25К чему снятся грибы женщине: толкование разных значений сна в популярных сонниках 00:03Лайфхаки для отпуска: как выглядеть на пляже стройнее 21:20Идеи маникюра на короткие ногти 2024: актуальные тренды и новинки 20:17Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой 17:42Эксперт Лейси считает, что потерявшего доверие принца Гарри не примут в семью 16:45Российский актер Айсен Дойду умер через три дня после своего дня рождения 15:51Бразильская модель Празерес устроила символическое бракосочетание с самой собой 14:51Написавшая сотни картин за $1 млн свинья Пигкассо умерла в ЮАР 13:18Актриса из фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот родила четвертого ребенка 12:17Певец SHAMAN использовал маленьких детдомовцев вместо оплачиваемой массовки 11:36Лариса Гузеева показала ногу в гипсе после падения 10:40Хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей 09:49Гороскоп для женщины Девы на май 2024 года 08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников
1370
800
true

Дава и Мари Краймбрери объявили о возобновлении романтических отношений

Дава и Мари Краймбрери объявили о возобновлении романтических отношений

Звездная парочка снова попала в объективы журналистов. Дава и Мари Краймбрери вместе отпраздновали 8 марта.

Впервые о романе Давида Манукяна, более известного как Дава, и Мари Краймбрери начали говорить в 2022 году. Через пару месяцев стало известно, что отношения закончились. Но в январе 2024 года Дава и Мари стали поразительно много времени проводить вместе. Поклонники начали говорить о воссоединении пары.

Вскоре молодые артисты стали добавлять загадочные фото в свои соцсети и отдыхать в одних и тех же местах. 8 марта Манукян решил поделиться некоторыми подробностями.

Так, экс-возлюбленный Ольги Бузовой сообщил подписчикам, что приехал в Минск с мамой и бабушкой. Как оказалось, блогер посетил столицу Белоруссии с определенной целью. Он приехал ради концерта Мари Краймбрери.

Мари Краймбрери. Фото: Соцсети/@marikraimbrery

Манукян опубликовал несколько видео с концерта. А после выступления Мари уехала вместе с Давой, парочка держалась за руки и выглядела счастливой. Завершили вечер влюбленные в ресторане за ужином. И хоть блогер показал на видео из ресторана только маму и бабушку, по руке девушки, сидящей рядом с ним, можно узнать Мари.

Сегодня Дава и Мари Краймбрери уже не скрываются от публики и журналистов. Во время концерта в Белоруссии певица объявила о возобновлении романтических отношений с Манукяном, а также призналась, что маму возлюбленного тоже называет мамой. Поклонники, находившиеся на концерте, бурно и восторженно отреагировали на эту новость.

9 марта 2024, 11:40
Давид Манукян. Фото: Соцсети/@dava_m
Светлана Погадаева
Соцсети• Требует проверки

В Кремле отменили выступление Орбакайте после заявления Пугачевой

В Кремле отменили выступление Орбакайте после заявления Пугачевой
Выступление Кристины Орбакайте в Кремле в честь 8 марта отменилось в последний момент. Многие считают, что это произошло из-за заявлений Аллы Пугачевой.

Нюша рассказала, зачем начала обращаться за помощью к картам Таро

Нюша рассказала, зачем начала обращаться за помощью к картам Таро
Певица Нюша рассказала, что прислушивается к карточным раскладам.

The Mirror предупредил о рисках длительного приема парацетамола

The Mirror предупредил о рисках длительного приема парацетамола
Исследования показали, что парацетамол может вызывать побочные эффекты, опасные для здоровья и жизни.

Мария Кожевникова объяснила, почему не отмечает 8 Марта

Мария Кожевникова объяснила, почему не отмечает 8 Марта
Актриса Мария Кожевникова раскритиковала 8 марта в своих соцсетях. Она рассказала, что не отмечает этот и многие другие праздники.

Актриса из "Гарри Поттера" раскритиковала повзрослевших поклонников франшизы

Актриса из "Гарри Поттера" раскритиковала повзрослевших поклонников франшизы
Актриса Мириам Марголис негативно высказалась о повзрослевших фанатах "Гарри Поттера". Она считает, что эта сказка предназначена для детей.

Бывший адвокат Ефремова уверен, что актер скоро выйдет на свободу

Бывший адвокат Ефремова уверен, что актер скоро выйдет на свободу
Михаил Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО. Его бывший адвокат Андрей Алешкин убежден, что скоро артист будет свободен.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех