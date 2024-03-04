Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой

Петросян выразил признательность за теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления, подчеркнув, что это дало ему силы и оптимизма в процессе восстановления после операции. Он также поделился надеждой на скорое возвращение к работе и радостными моментами на сцене.



Как известно, профессиональный комик не теряет чувства юмора даже в самых неприятных ситуациях. Пользователи Сети интересовались, как Петросян себя чувствует и как так вышло, что он поскользнулся. В ответ на это Евгений Ваганович написал, что если он падает на льду, значит, из него не сыпется песок.

Обратная связь публики после операции является для Петросяна важной, поскольку это позволяет ему поддержать своих поклонников и показать, что он благодарен за их поддержку и внимание. Его откровенность и искренность в общении с публикой вызвали восторг и благодарность со стороны его поклонников.