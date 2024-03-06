Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка

Лиза Глинская прославилась после участия в известном украинском кулинарном шоу "МастерШеф" в 2012 году. Талантливая девушка не только стала победительницей второго сезона проекта, но и вернулась в него спустя шесть лет в качестве судьи. А сегодня кондитер активно ведет блог, в котором поэтапно показывает создание кулинарных шедевров.

Кроме того, экс-судья знаменитой передачи поддерживает связь с поклонниками посредством интервью для других каналов. В последнем из них Лиза Глинская поделилась трагической историей из своей жизни. Кулинарный блогер рассказала, что готовилась к появлению малыша 15 лет назад, но потеряла дитя при родах.

Кондитер сообщила, что родила мертвого ребенка из-за врачебной ошибки. По словам звезды шоу "МастерШеф", роды проходили в одной из больниц Ялты. Как рассказала блогер, по прибытии в клинику ей не сделали УЗИ, а затем и вовсе дали таблетки для стимуляции родовой деятельности.

"Врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре", – поделилась Глинская.

Как рассказала бывшая судья программы, в какой-то момент медики обнаружили, что шея ребенка обвита пуповиной. По словам кондитера, малыш родился мертвым, а у нее началось кровотечение. Сегодня Лиза Глинская с трудом вспоминает пережитое. После трагедии блогер долгое время приходила в себя и работала с психологом.