Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов

Не секрет, что Алла Пугачева никогда не могла похвастаться безупречной репутацией. Но после своего отъезда из России она подвергается критике со стороны поклонников и коллег еще чаще, чем раньше. Обычно Примадонна не отвечает на нелицеприятные комментарии, которые поступают в ее адрес. Но иногда случаются и исключения.

На этот раз знаменитость не смогла промолчать после высказывания Стаса Михайлова. На днях певец возмутился из-за поведения уехавших за границу звезд. В беседе с журналистами артист заявил, что рано или поздно покинувшие страну знаменитости пожалеют и "приползут на коленях" в Россию.

По этой же причине, как признался Михайлов, он вряд ли станет слушать новую песню Пугачевой. Теперь и Алла Борисовна решила высказать свое мнение о коллеге. Певица публично ответила обидчику после его критики в адрес уехавших из РФ артистов.

В новом ролике, опубликованном в социальных сетях, исполнительница откровенно высмеяла певца. Алла Пугачева обратилась к коллеге сиплым голосом и заявила, что она "безголосая и старенькая". Артистка пошутила, что встала бы перед ним на колени, но сделать это ей уже не позволит здоровье.

"Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь", – призвала певица Стаса Михайлова.

А ранее "Клео.ру" писали, что Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте.