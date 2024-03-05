Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал"

На фоне известий о восстановлении Кейт Миддлтон после операции британские таблоиды сообщили, что принцесса Уэльская обратилась к Кейт Миддлтон с призывом "ослабить напряженность". Это случилось после того, как книга Омиды Скоби добавила масла в огонь расового скандала в королевской семье.



Общественность активно обсуждала это более двух лет назад, когда принц Гарри и Меган Маркл во время интервью с Опрой Уинфри рассказала о своем отвращении к разговорам в королевских кулуарах о цвете кожи их сына Арчи.

В конце прошлого года пламя разгорелась вновь после того, как король Чарльз и принцесса Уэльская были втянуты в скандал после публикации королевской книги Омиды Скоби "Финал". Теперь британские таблоиды, ссылась на анонимный источник, утверждают, что Кейт обратилась к Меган для урегулирования этого вопроса.

"Вскоре после того, как обвинения из книге стали обнародованы, Кейт обратилась к Меган, чтобы прояснить ситуацию", – рассказал инсайдер. Источник добавил, что принц Чарльз попросил Кейт Миддлтон сделать этот звонок. "Чарльз заставил ее стать своего рода "миротворцем", после отказа Уильяма сделать это", – добавил спикер.