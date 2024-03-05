Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак

Мария Шарапова хоть и является всемирно известной спортсменкой, но старается появляться на публике как можно реже. Недавно она впервые за долгое время вышла в свет.

После того, как пришлось завершить профессиональную карьеру, знаменитость "бросила якорь" в Калифорнии. Там она живет и воспитывает ребенка по сей день, передает WomanHit.

Однако Мария решила приобщиться к важному культурному событию – она появилась на Неделе моды в Париже. Папарацци запечатлели Марию на показе Valentino. Для этого она отдала предпочтение черному платью и плащу. Данный лук она дополнила сумкой в тон, большими очками и розовыми туфлями на шпильке.