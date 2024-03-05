Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз

Союз Джигана и Оксаны Самойловой часто называют примером для подражания. Несмотря на то, что в отношениях супругов не всегда все было гладко, они смогли сохранить семью. Сейчас у пары подрастают четверо детей: 12-летняя Ариела, 9-летняя Лея, 6-летняя Майя и 4-летний Давид.

Жена рэпера рассказывала, что четвертая беременность далась ей очень нелегко. К тому же, модель никогда не скрывала трудностей воспитания трех дочерей и сына. Но, как оказалось, сложности пару не пугают. Поэтому Джиган и Оксана Самойлова вовсю задумываются о новом пополнении в семье.

В беседе с журналистами на мероприятии Russian Party Super совместно с VK супруги признались, что планируют стать родителями в пятый раз. Как отметил рэп-исполнитель, в их семейном доме как раз есть пустующая комната. Судя по всему, в ближайшем будущем поклонники смогу поздравить звездную пару с обретением нового статуса. К тому же, по словам жены музыканта, пополнение уже "на подходе".

Не секрет, что после рождения трех дочек с разницей в несколько лет Джиган и Оксана мечтали стать родителями мальчика. А в 2020 году их желание осуществилось. Однако воспитывать второго сына супруги не готовы. Рэпер и модель признались, что хотят четвертую девочку.

"С мальчиками потяжелее. Тем более будет конкуренция старшего и младшего братьев", – объяснил свою позицию Джиган.

А ранее "Клео.ру" писали, что девятилетняя дочь Оксаны Самойловой спустила кучу денег.