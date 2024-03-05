"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким

"Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя", – написал Жванецкий. Такую женщину он встретил, когда ему было 55 лет. Юной Наташе было всего 24. Они прожили долгую жизнь. После смерти Жванецкого Наталья получила в наследство несметные богатства – рукописи, записки, книги, печатную машинку и знаменитый портфель.

Наталья: "Он пролежал без хозяина почти три года. И когда мы его достали, он стал такой заскорузлый. Я никогда не видела, чтобы предмет так изменился, будто бы усох. Он раньше не подпускал ни к рукописям, ни к своим документам, и сейчас мне приходится в них разбираться".

"Выбирайте из женщин – веселых, из веселых – умных, из умных – нежных, из нежных – верных". Наталья была для Жванецкого не только музой, она должна была готовить обед из нескольких блюд согласно меню, которое он сочинял. Говорили, что сатирик воспитал себе идеальную жену.

Наталья: "Он говорил: "Я должен просыпаться и не должен искать ногами тапочки. Ты убирала, ты их протирала, ты куда их поставила?". Мог раздуть такую мелочь до скандала".

Сын Дмитрий Жванецкий рассказал: "Я с детства понимал, что ко мне будет определённое внимание, благодаря фамилии. Отец был очень требовательный. Чаще всего он проводил со мной беседы за ужином раз в неделю или в две. После того, как я закончил школу, я не мог принять решение, куда мне идти, и у нас появился серьезный накал в отношениях. В 16 лет я уехал от родителей и начал жить самостоятельно. Главный совет, который дал мне папа – имей совесть и делай, что хочешь!"

Другими подробностями и воспоминаниями семья поделится в студии программы "Эксклюзив" на Первом канале 10 марта в 16:15 мск.

