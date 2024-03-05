Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона

Отец усопшей в 2015 году артистки вновь заговорил о семейной драме. На этот раз Владимир Борисович сообщил журналистам PROZVEZD о перспективах борьбы за общение с внуком Платоном, который находится на попечении Дмитрия Шепелева. Кроме того, отец Жанны Фриске выразил досаду, возникшую у него из-за поступков недоброжелательного родственника.

По словам отчаявшегося дедушки, много сил и здоровья он потратил на то, чтобы увидеть ребенка. Однако попытки добиться взаимопонимания с Дмитрием Шепелевым после смерти Жанны Фриске оказались тщетны. Телеведущий не допускает встреч своего сына Платона с Владимиром Борисовичем вопреки призывам и просьбам общественности.

"Я знаю, что Платон помнит, как бабушка его растила... А потом тот, кого я не могу даже назвать человеком, забрал его у нас и сказал, что бабушка умерла", – заявил отец Жанны Фриске, выражая неудовольствие.

Ребенку уже 11 лет, и, как отмечает дедушка, внешне мальчик напоминает свою именитую мать-артистку. "Сейчас отец и вовсе Платону запрещает пользоваться Интернетом, искать информацию про маму", – возмутился правилами воспитания Владимир Борисович.

Семейный конфликт, описанный родственником Жанны Фриске, вызывает переживания у друзей покойной певицы, а поклонников заставляет задуматься о ценности семейных уз. Владимир Борисович надеется, что ждать разрешения ситуации осталось недолго. По его словам, скоро ребенок поймет, что дедушка и бабушка со стороны матери всегда его ждут.

Напомним, ранее "Клео.ру" писали, что сын Жанны Фриске появился на телешоу и заговорил о планах на спортивную карьеру.