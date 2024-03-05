Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов

Портфолио недвижимости Тэйлор Свифт оценивается в более чем 80 миллионов долларов, и одним из самых примечательных приобретений является ее особняк на Род-Айленде, который был приобретен певицей в 2013 году за 17,75 миллиона долларов наличными.

Дом расположен на самой высокой точке района Уотч-Хилл и имеет частный пляж протяженностью более 200 метров. Известно, что этот особняк был построен в 1929 году и включает в себя восемь спален, ванных комнат и каминов.

Расположенный на площади более пяти акров, дом также имеет просторный внутренний дворик и большой бассейн. До покупки Тейлор Свифт этот особняк принадлежал дочери нефтяного магната Ребекке Харкнесс. Несмотря на то, что певица и предыдущая владелица никогда не встречались, Тейлор продолжила традиции роскошных вечеринок в стиле "Великого Гэтсби".

Сама Тейлор редко демонстрирует интерьер своего дома. Ее гости, Джиджи Хадид, Джо Джонас и Марта Хант выкладывали снимки, по которым можно понять, как дом выглядит снаружи и внутри – все это публикует издание "Hello!". На заднем дворе есть место для волейбольной площадки, в бассейне – надувные игрушки, а внутренний дворик украшен изысканной плиткой. Внутри дома можно увидеть винтовую лестницу, бар в винтажном стиле, белую кухню с бытовой техникой из нержавеющей стали и столешницами из серого мрамора.

Также в особняке певицы есть музыкальная студия, а жилые помещения оформлены высокими потолками, белой мебелью, стенами цвета горького шоколада и полами из дуба. Все это создает уютную и даже роскошную атмосферу.