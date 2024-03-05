Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей

Леонардо Ди Каприо входит в число знаменитостей, которые не стремятся выставлять напоказ личную жизнь. В отличие от некоторых коллег по цеху, голливудский актер далеко не всегда любит быть в центре внимания и привлекать любопытные взгляды. Однако скрыться от вездесущих камер фотографов ему удается крайне редко.

Не секрет, что Леонардо Ди Каприо славится не только своими киноролями, но и романтическими приключениями. Поэтому журналисты регулярно ловят актера в публичных местах с новыми спутницами. Ранее "Клео.ру" писали, что знаменитого холостяка заметили на свидании с молодой сестрой Кейт Мосс. Фотографы запечатлели, как актер и модель проводили вместе время на вечеринке в одном из ночных клубов Лондона.

Не удалось избежать внимания звезде Голливуда и накануне. На этот раз папарацци сняли Леонардо Ди Каприо не с очередной красавицей, а в кругу родных. Актер старался спрятаться от журналистов с помощью кепки и медицинской маски, но безуспешно. Несмотря на усилия, знаменитость попала на камеры вместе с семьей.

На снимках, опубликованных Daily Mail, актера запечатлели у ресторана в Лос-Анджелесе. Отмечается, что представитель Голливуда встретился со своим отцом Джорджем Ди Каприо, мачехой Пегги Фаррар и 16-летней племянницей Норманди Фаррар.