DJ Smash стал отцом во второй раз

Известный российский музыкант Андрей Ширмана, которого миллионы людей знают как DJ Smash, объявил о долгожданном событии. Его супруга Анастасия Кривошеева родила сына. Имя новорожденного малыша пока держится втайне, но не поделиться кадрами из роддома артист, очевидно, не мог.

Счастливый отец рассказал новость своим поклонниками и друзьями, опубликовав трогательное фото прямо из роддома в популярной социальной сети. На снимке запечатлены не только сам DJ Smash, но и его любимая супруга Анастасия, которая кормит грудью новорожденного сына.





Это уже второй ребенок в семье 41-летнего музыканта. Четыре года назад, 18 июня 2020 года, Андрей и Анастасия стали родителями впервые – у них родилась дочь, которая теперь стала старшей сестрой.

Поклонники и друзья пары уже спешат поздравить Андрея Ширмана с таким замечательным событием. Аккаунт DJ Smash в соцсети наполнился теплыми словами поддержки и пожеланиями всего наилучшего для новорожденного малыша и его семьи. Редакция "Клео.ру" также поздравляет музыканта и его возлюбленную с пополнением в семействе и желает здоровья, а также много счастливых моментов.