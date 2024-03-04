Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО

Уже в течение трех лет Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии. В 2021 году он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за аварии со смертельным исходом. В настоящее время актер находится в ИК-4 в Белгородской области.

Год назад Ефремов уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), но тогда в колонии его не одобрили. Сейчас он снова попытался сделать это, чтобы выйти на свободу раньше установленного срока. По информации Mash, руководство колонии удовлетворило его запрос, и в ближайшее время состоится суд для решения вопроса об освобождении артиста.





Ожидается, что подготовка к заседанию займет около месяца, и скоро будет назначена его дата. Если решение будет положительным, Михаил Олегович сможет освободиться уже в этом году.

Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии со смертельным исходом. Будучи за рулем в нетрезвом состоянии, он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. 57-летний водитель этого автомобиля скончался в больнице. Помимо отбывания наказания в колонии, актер выплатил семье погибшего крупную компенсацию.