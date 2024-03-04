Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике

Звездный хирург Тимур Хайдаров в одночасье обрел скандальную славу летом минувшего года. Все началось с того, что против него одна за другой публично выступили известные артистки. Сначала на врача пожаловалась певица Слава, а затем к ней присоединилась Любовь Успенская.

Скандал вокруг пластического хирурга стал одним из самых громких в 2023 году. Более того, он до сих пор не подошел к логическому завершению. Недавно об известной клинике и ее владельце заговорили вновь в связи с шокирующими новостями. Как писали "Клео.ру" ранее, после операции по уменьшению желудка в медучреждении Тимура Хайдарова скончался бизнесмен Петр Гаврилов.

Случившееся не только стало потрясением для всех неравнодушных, но и спровоцировало новый скандал. На днях стало известно, что по факту смерти пациента начали проверку. А сегодня в дом хирурга пришла еще одна беда. Выяснилось, что его беременную жену Светлану Сильваши госпитализировали на фоне разбирательств в клинике.

Супруга Тимура Хайдарова вышла на связь с поклонниками в социальных сетях и показала снимок из больничной палаты. Несмотря на произошедшее, девушка дала понять, что не падает духом и следит за развитием событий.

"Надеюсь, что все будет хорошо. Я все вижу и читаю", – цитирует жену хирурга источник.