Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте

Последние два года жизнь Аллы Пугачевой состоит из круговорота событий. Весной 2022 года артистка покинула Россию и обосновалась за границей вместе с семьей. С тех пор она успела не только несколько раз переехать, но и возобновить творческую деятельность, которую давно забросила.

Недавно стало известно, что Примадонна планирует выпустить новый альбом. Как писали "Клео.ру" ранее, в первый день весны пластинка певицы действительно вышла в свет. Но какого же было удивление публики, когда исполнительница открестилась от нее в своем обращении.

На днях Алла Пугачева опубликовала видео, в котором заявила, что узнала о релизе последней. В том же ролике певица пообещала поклонникам выпустить свежий хит к своему дню рождения. А 3 марта на просторах интернета состоялась премьера ее новой песни "Не беспокойся за меня".

Отметить это знаменательное событие артистка решила собственной вечеринкой. К тому же, у певицы нашелся еще один повод для гуляний. Дата выхода песни совпала с первым воскресеньем весны, которое звезда традиционно отмечает уже много лет. На этот раз Алла Пугачева устроила тусовку на яхте и осветила праздник в социальных сетях.

Примадонна не только опубликовала в блоге видео с танцами и песнями, но и обратилась к поклонникам. Знаменитость поблагодарила неравнодушных за поздравления и попросила не переживать за нее в свете последних событий.

"Живем дальше. Не беспокойтесь за меня!", – подписала ролик певица.