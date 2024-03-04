Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс

Личная жизнь Джастина Тимберлейка всегда была интересна публике не меньше, чем его творчество. Уже больше 10 лет исполнитель счастлив в браке с коллегой по цеху Джессикой Бил, которая подарила ему двоих сыновей. Однако эта история любви – далеко не единственная в жизни актера.

Чего только стоит роман певца с Бритни Спирс, закрутившийся в конце 90-х. Знаменитости состояли в отношениях несколько лет и считались одной их самых ярких пар шоу-бизнеса. Вероятно, Джастин Тимберлейк был бы рад забыть эту главу свою молодости, ведь рассталась пара не лучшим образом. Но недавно Спирс напомнила бывшему возлюбленному о себе неожиданным способом.

Осенью минувшего года исполнительница опубликовала мемуары, в которых вспомнила нелицеприятные детали прошлых отношений. Особенно сильно от звезды досталось Джастину Тимберлейку. В своих откровениях Бритни Спирс рассказала, якобы экс-возлюбленный ей изменил и вынудил избавиться от общего ребенка.

Многие ждали, что после такого громкого скандала с бывшей избранницей Тимберлейк столкнется с проблемами в нынешнем браке. Однако пара не стала выносить сор из избы. Судя по всему, проблемы, если они и были, остались в прошлом. Ведь сегодня супруги выглядят такими же счастливыми, как и до скандала.

Накануне, 3 марта, певец в очередной раз продемонстрировал свои нежные чувства к жене. Джастин Тимберлейк поздравил супругу с днем рождения и публично признался ей в любви. В честь праздника исполнитель поделился с поклонниками трогательными снимками со своей спутницей жизни.

"Дорогая, я так люблю тебя и благодарен за то, что ты позволила мне связать наши жизни вместе. Давай продолжать стареть вместе", – обратился к избраннице актер.



А ранее "Клео.ру" писали, что Бритни Спирс угрожает судом Джастину Тимберлейку.