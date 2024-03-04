Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России

В столице проходит Московская неделя моды, которая собрала самых стильных людей не только России, но и зарубежья. Корреспондент женского журнала "Клео.ру" побывал на модном показе, успев пообщаться с итальянской актрисой Орнеллой Мути.

Одним из самых ожидаемых стал показ Maison Esve. Нежные постельные тона, плавные силуэты, легкие воздушные ткани – коллекция получилась очень нежная, женственная.

А украсила ее собой Найке Ривелли, дочь Орнеллы Мути. В Москву они прилетели вместе. Оказалось, что 49-летняя Найке – копия своей 58-летней знаменитой мамы.

Вообще, у кинозвезды трое детей: две дочери и один сын. Найке Ривелли родилась 10 октября 1974 года в Мюнхене. Старшая сестра матери Найке, Клаудия Ривелли, тоже актриса.

В интервью "Клео.ру" Орнелла Мути призналась, что они с дочерью в восторге от весенней Москвы, от модных показов, от вкуса русских модельеров и женщин. Они успели погулять по Красной площади. "Мне нравится атмосфера в России, эти чувства, симпатия, которую проявляют ко мне. В России меня любят не только мужчины, но и женщины. Это огромный подарок", – сказала звезда.





Напомним, Мути прилетала в Москву в ноябре прошлого года – играла тут в спектакле "Бетховен. Героическая жизнь". В столице России у нее есть квартира.