Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона

Бритни Спирс рассказала в соцсетях странную историю о пропаже своего телефона. Она убеждена, что в краже виновен мужчина, который проводил с ней время.

По словам Спирс, что инцидент случился после ужина с другом. На следующий день она обнаружила пропажу своего телефона в блестящем чехле. В этом смартфоне были данные за последние шесть лет. Певица заверила, что это был первый случай потери телефона за всю ее жизнь. Звезда добавила, что обычно она всегда его находила.

Примечательно, что Бритни будто чувствовала возможность такого исхода, поэтому накануне встречи с этим человеком сфотографировала их телефоны вместе. Спирс подчеркнула, что инцидент произошел восемь месяцев назад – в тот период она рассталась с бывшим мужем Сэмом Асгари, после чего предпринимала попытки наладить личную жизнь.