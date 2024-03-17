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Воскресенье 17 марта

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Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры

Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры

Иногда знаменитости принимают решение завести детей на раннем этапе своей карьеры, несмотря на интенсивный график работы и обязанности.

Известная теннисистка и спортсменка Серена Уильямс не стала откладывать материнство ради карьеры. Она родила дочь во время активной профессиональной деятельности в спорте и после родов успешно вернулась на корт, продолжая показывать выдающиеся результаты в теннисе.

Актриса Дженнифер Гарнер также не стала жертвовать материнством ради карьеры. Она активно воспитывает своих детей и находит баланс между семейной жизнью и работой в индустрии развлечений.

Британская актриса Эмили Блант решила не откладывать материнство ради карьеры и стала мамой, не прекращая свою актерскую деятельность. Она успешно совмещает семейную жизнь и работу на популярных киношедеврах.

Актриса и продюсер Риз Уизерспун предпочла материнство профессиональной карьере. Она активно воспитывает своих детей и продолжает сниматься в фильмах и сериалах, демонстрируя, что материнство и карьера могут успешно сочетаться.

Певица и музыкальная звезда Кристина Агилера воспитывает своих детей и продолжает радовать поклонников новой музыкой и выступлениями. Она также является живым примеров того, что семейная жизнь и профессиональные достижения могут уживаться в гармонии.

17 марта 2024, 16:45
Фото: pvproductions/Freepik
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Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона

Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона
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Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру

Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру
Светская жизнь Голливуда всегда полна волнующих новостей и событий. Одним из самых обсуждаемых тем становится решение известных актеров оставить карьеру.

Павлу Воле — 45: звезда Comedy Club отмечает юбилей

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Светлаков публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении

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Источник во дворце сообщил, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы

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