Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры

Известная теннисистка и спортсменка Серена Уильямс не стала откладывать материнство ради карьеры. Она родила дочь во время активной профессиональной деятельности в спорте и после родов успешно вернулась на корт, продолжая показывать выдающиеся результаты в теннисе.

Актриса Дженнифер Гарнер также не стала жертвовать материнством ради карьеры. Она активно воспитывает своих детей и находит баланс между семейной жизнью и работой в индустрии развлечений.



Британская актриса Эмили Блант решила не откладывать материнство ради карьеры и стала мамой, не прекращая свою актерскую деятельность. Она успешно совмещает семейную жизнь и работу на популярных киношедеврах.