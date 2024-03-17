Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру

Светская жизнь Голливуда всегда полна волнующих новостей и событий. Одним из самых обсуждаемых тем становится решение известных актеров оставить карьеру.

Несмотря на славу, успех и признание публики, некоторые звезды кино иногда принимают решение добровольно уйти из мира шоу-бизнеса. Вероятно, кто-то из них стремится найти новые вызовы и смыслы жизни, а кто иначе расставляет приоритеты Одним из таких актеров стал Дэниэл Дэй-Льюис, легендарная личность Голливуда и обладатель трех премий "Оскар". После завершения съемок фильма "Фантом нити" в 2017 году, он объявил о своем уходе из киноиндустрии, решив посвятить себя другим интересам и проектам.

Еще одним примером является Рик Моранис, популярный комедийный актер, который покинул Голливуд в начале 90-х годов для того, чтобы уделить больше времени своей семье и личной жизни. Несмотря на успех и популярность, он предпочел уединиться и отойти от актерской карьеры.

Кэмерон Диаз, ставшая популярной благодаря различным фильмам, также уходила из киноиндустрии. Она решила сосредоточиться на других проектах, таких как писательская деятельность и бизнес.