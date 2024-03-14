Павел Алексеевич Воля появился на свет 14 марта 1979 года в Пензе. Говоря о своем детстве, юморист отмечал, что он простой парень из самой обыкновенной семьи. Родители шоумена работали на заводе и все свободное время посвящали воспитанию Павла и его сестры Ольги. Звезда сцены признавался, что в его доме всегда царила атмосфера любви и взаимопонимания.

Павел Воля окончил Пензенскую школу № 11 с серебряной медалью и поступил в педагогический ВУЗ. Будущий комик планировал стать учителем русского языка и литературы, однако во время учебы увлекся КВН. Шоумен стал капитаном команды и устроился на свою первую работу в местном филиале "Русского радио". После окончания университета будущий артист перебрался в столицу.

В Москве Павел Воля продолжил свою деятельность на радио. В одном из интервью комик признавался, что поначалу у него едва хватало денег на дорогую жизнь в столице. Однако ноги у него бесплатные, поэтому приходилось много ходить.

Во время работы на радио артист обзавелся интересными знакомствами. Так, к примеру, шоумен однажды пообщался с создателями на тот момент неизвестного проекта Comedy Club. Комику предложили принять участие в юмористическом телешоу, для которого Павел Воля придумал себе амплуа "гламурного подонка", а также прозвище "Снежок".