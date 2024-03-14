Шарлиз Терон ошарашила поклонников неожиданным известием о замужестве

Актриса и продюсер Шарлиз Терон особо не распространяется о своей личной жизни. В прессе есть лишь информация, что в официальном браке звезда фильма "Монстр" никогда не состояла. Артистка находилась в длительных романтических отношениях с актерами Стюартом Таунсендом и Шоном Пенном, однако под венец так и не пошла. Знаменитость воспитывает двоих приемных детей и не демонстрирует поклонникам, что огорчена таким положением дел.

Весной 2023 года Шарлиз Терон была замечена папарацци на свидании с известным манекенщиком Алексом Димитриевичем. Репортеры запечатлели парочку во время прогулки по Лос-Анджелесу. Возлюбленные держались за руки и были увлечены друг другом. Однако официально актриса новый роман не подтверждала.

Более того, в своих ранних интервью она говорила, что не состояла ни с кем в романтических отношениях уже около пяти лет. Именно поэтому новость, которая недавно появилась на странице личного блога артистки, очень удивила ее фанатов. 48-летняя Шарлиз Терон буквально ошарашила поклонников неожиданным известием о замужестве.





В среду, 13 марта, в блоге актрисы появилась запись о том, что она вышла замуж. Американская звезда сопроводила публикацию совместными кадрами с известным актером Гильермо Родригесом.

Журналисты издания Hello, комментируя эту новость, отметили, что признания Шарлиз Терон – просто шутка. Артистка таким образом отреагировала на сценку, которую актер разыграл на прошедшей премии "Оскар". Во время одного из скетчей Гильермо назвал актрису своей женой.