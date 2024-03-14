В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ стартовал проект под названием "Новая фабрика звезд". Суть песенного конкурса осталась прежней. Как и в 2000-х, участники музыкального шоу будут бороться за место "под солнцем". Зрители реалити-шоу уже успели выбрать себе любимчиков, за которых будут активно голосовать.

Старая "Фабрика" подарила миру таких звезд, как Юлия Савичева, Тимати, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Ирина Дубцова и других. Одной из самых ярких участниц второго сезона проекта стала певица Полина Гагарина. Победа на песенном конкурсе помогла артистке пробиться в шоу-бизнесе.

Однако от участия в новом проекте телеканала ТНТ знаменитая "фабрикантка" предпочла отказаться. В недавней беседе с журналистами Полина Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд". Как оказалось, все свое время она посвящает подготовке к сольному концерту, который состоится 29 июня в "Лужниках". Певица уверила представителей прессы, что слышала о перезапуске реалити, однако на данный момент ее интересует лишь предстоящее выступление и семья.

"Я ничего не смотрю и участвовать не буду", – подытожила 36-летняя исполнительница Полина Гагарина.