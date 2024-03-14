Источник во дворце сообщил, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы

Слухи о том, что в британской королевской семье сейчас не все гладко, ходят уже несколько недель. Особенно сильно общественность беспокоит происходящее с супругой принца Уильяма. Кейт Миддлтон перестала появляться на публике после рождественской службы в конце декабря, а вскоре стало известно о ее проблемах со здоровьем.

В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор в Сети то и дело появлялись новые тревожные слухи и теории. Ситуация лишь усугубилась, когда на просторах Интернета был опубликован отретушированный снимок Миддлтон с детьми. Ведь, по мнению некоторых, в фотошопе не было бы нужды, если бы с жена принца Уильяма была в порядке.

Но едва публика успела обсудить отредактированные кадры, как появились новые тревожные сообщения. Источник во дворце рассказал, что в браке Кейт Миддлтон назрели проблемы. По словам неназванного инсайдера, камнем преткновения стало решение, которое принцесса Уэльская приняла вопреки мужу.

Согласно появившейся в британских СМИ информации, супруга принца Уильяма всерьез задумалась об отречении от королевских обязанностей. Якобы она устала от пристального внимания общественности, критики и бесконечных скандалов. Но, как уточняет источник, муж ее желания уйти в тень не одобрил. По словам инсайдера, теперь Уильям якобы обвиняет Кейт в угрозе стабильности монархии.

А ранее "Клео.ру" писали, что в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке.