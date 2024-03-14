Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец заключили брак в конце 2023 года. 21-летняя девушка на тот момент уже была в положении. Ее избранник не стал тянуть с регистрацией и повел свою возлюбленную в ЗАГС. В итоге участники шоу "Дом-2" построили еще одну семью. Для Тиграна – это второй брак, для Юлии – первый.

По словам отца ребенка, роды должны состояться в мае. А совсем недавно будущие родители провели гендер-пати вместе с участниками скандальной телестройки. На ней пара раскрыла пол малыша. Однако об имени речи не было.

И вот Тигран с нескрываемой радостью сообщил на своей странице в соцсети, как они с Викторией назовут сына.

"Решили назвать сына Леон! Это имя я предложил сразу, и мы его долго рассматривали. Но потом почему-то отклонили. Также были варианты Лев, Леван. Но всё же, Леончик", – заявил многодетный отец.



Неравнодушные поклонники оставили много восторженных комментариев и поздравлений в адрес супругов. Однако некоторые из них выразили сомнение, что решение о выборе имени было принято совместно. "А мнение Викулик что-нибудь значит? Почему имя выбирал только ты?", "Ребята, будьте счастливы!", – написали подписчики звезды шоу "Дом-2".

Напомним, что ранее Тигран Салибеков был женат на Юлии Колисниченко. У пары родилось трое сыновей. С детьми участник шоу "Дом-2" общается редко. Чаще всего он навещает своего младшего сына Баграта в детском саду. По словам бывшей жены Салибекова, дети воспитывались им в чрезвычайной строгости.