Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей

В воскресенье, 10 марта, в голливудском театре "Долби" состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Мероприятие столь грандиозного масштаба посетило большое количество звезд американского шоу-бизнеса. Публика веселилась как на самой премии, так и до вручения статуэток.

Так, к примеру, американский актер Леонардо Ди Каприо отлично провел время на вечеринке перед церемонией. Актер попал в объективы фотокамер в роскошном поместье в калифорнийском Беверли-Хиллз. 49-летний "Волк с Уолл-стрит" находился в компании девушки. Вездесущие папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с 33-летней певицей. Личность спутницы удалось раскрыть сразу.

Вместе с актером в тот вечер находилась певица и актриса Тейяна Тейлор. Присутствующие на вечеринке перед вручением премии "Оскар" фотографы запечатлели момент, как Леонардо Ди Каприо нежно обнимал девушку за талию. Помимо прочего, звездный холостяк много шутил, и, кажется, его спутнице это нравилось. Судя по кадрам, Тейяна Тейлор была рада обществу голливудского красавчика.

В издании TMZ опубликовали совместные кадры парочки, но уточнили, что между ними, вероятнее всего, нет ничего серьезного. Отмечается, что звезды вместе работают над проектом режиссера Пола Томаса Андерсона, и их отношения носят исключительно дружеский характер.

Однако журналисты издания задаются вопросом, где же находилась в этот момент текущая девушка Леонардо Ди Каприо – 25-летняя Виттория Черетти. Сообщений о том, что они расстались, в прессе не появлялось.