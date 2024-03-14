Светлаков публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении

Два года назад в мире отечественного шоу-бизнеса произошли значительные перемены. Многие деятели культуры предпочли покинуть родину.

Однако Иван Ургант, к примеру, публично никак не комментировал свою политическую точку зрения, но с экранов ТВ все-таки пропал. В Сети то и дело появляются новости о его возвращении. Правда, на данный момент этого не произошло.

О личности шоумена и бывшего ведущего шоу "Вечерний Ургант" высказался его коллега и близкий приятель Сергей Светлаков. В недавней беседе с журналистами юморист заявил, что считает Ивана ценной единицей и специалистом, каких нужно еще поискать. 46-летний участник юмористического проекта "Наша Russia" публично признался, что ему очень не хватает Урганта на телевидении.

Сергей Светлаков думает, что подрастающее поколение должно брать с шоумена пример и учиться у него. Иван Ургант, по мнению юмориста, именно тот человек, который должен создать собственную школу телевидения.



В беседе с представителями прессы комик также отметил, что "Шоу Воли", которое в народе считается адаптацией "Вечернего Урганта", имеет своего собственного зрителя. Сергей Светлаков указал на то, что передача Павла Воли отличается от того, что ранее делал Иван Ургант. Шоумен отметил, что сам формат этой развлекательной программы был изобретен еще задолго до его появления в России. Поэтому сравнивать два этих шоу сейчас неуместно.

"Для меня любое сравнение – это в первую очередь возможность выбора. Я всегда за выбор", – заключил комик.