Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке

Последние несколько недель Кейт Миддлтон становится героиней громких заголовков таблоидов особенно часто. Недавно стало известно, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости. Эта новость встревожила не только британскую общественность, но и весь мир. С тех пор на просторах Интернета не утихают слухи о состоянии здоровья представительницы королевской семьи.

Некоторые посчитали, что озвученная причина исчезновения принцессы Уэльской выглядит неправдоподобно. Пока одни строили новые теории по поводу случившегося, другие требовали показать Кейт Миддлтон людям. На днях Кенсингтонский дворец попытался успокоить людей, опубликовав первый снимок жены наследника британского престола после операции. Однако фото лишь усугубило ситуацию.

Особенно внимательные пользователи заметили, что семейный кадр был отретуширован. Так, в Сети разгорелся еще более крупный скандал. Ранее "Клео.ру" писали, что Кейт Миддлтон пришлось оправдываться перед публикой. Но извинения не уберегли представительницу королевской семьи от критики. Накануне, как пишут таблоиды, ее высмеяли за фотошоп в окружении Меган Маркл.

Сообщается, что близкий к семье принца Гарри источник упрекнул принцессу Уэльскую в невнимательности. Знакомые Маркл заявили, что та никогда не оказалась бы в подобной ситуации благодаря своему "зоркому глазу". К тому же, по их мнению, общественность была бы к герцогине Сассекской куда менее снисходительна.

"Если бы Меган и Гарри когда-либо столкнулись с такой же проблемой, они были бы уничтожены", – цитируют таблоиды источник из окружения семьи принца Гарри.

