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Среда 13 марта

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Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник

Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из

Стало известно, как дочь актрисы отметила свой первый день рождения.

Сериал "Воронины" много лет входил в число любимчиков у российских зрителей. Проект стартовал на экранах в 2009 году и покорил публику с первых серий. А актеры, сыгравшие главных героев, мгновенно прославились на всю страну.

Помимо взрослых членов семьи Ворониных, поклонникам сериала полюбились маленькие герои. За десятки сезонов зрители успели сильно привязаться к детям, которые буквально росли у них на глазах. Особенно публика прониклась Машей – старшей дочкой Кости и Веры. В первых сезонах сериала сыгравшая ее Мария Ильюхина была совсем маленькой девочкой. А сейчас актриса выросла в прекрасную девушку и познала счастье материнства.

Как известно, в 2022 году артистка вышла замуж за однокурсника Алексея Шарова. А спустя несколько месяцев у пары появилась дочка Маша. Ильюхина родила малышку в 19 лет. Поклонники и глазом не успели моргнуть, как с радостного события минул год.

Накануне, 12 марта, Мария отпраздновала первый день рождения наследницы. Актриса нарядила годовалое чадо в платье и устроила тихий праздник. На снимках, опубликованных StarHit, семью запечатлели в домашней обстановке. Источник в окружении семьи Ильюхиной рассказал, что молодые родители отметили событие с родными и друзьями.

"Среди многочисленных подарков Маша получила свой первый "Бентли"", – рассказали в окружении актрисы.

13 марта 2024, 15:19
Фото: соцсети/@maria_iliukhina
Алина Новикова
StarHit✓ Надежный источник

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