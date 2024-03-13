Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой

Уже два года Алла Пугачева наслаждается жизнью за границей. Складывается впечатление, будто артистка совершенно не вспоминает о родине и не тоскует по прошлому. А ведь в России исполнительнице пришлось оставить не только роскошный замок в деревне Грязь, но и могилы близких людей.

Не секрет, что певица родилась, выросла и всю жизнь строила карьеру в Москве. Поэтому каждый уголок российской столицы является для Аллы Пугачевой знакомым и родным. К тому же, здесь находятся места захоронения членов ее семьи. Бабушка, брат и родители артистки упокоились на Кузьминском кладбище. Но звезда их могилы уже давно не навещала.

В беседе с журналистами сотрудник кладбища сообщил о минувшем визите Примадонны. По словам работника, в последний раз она приезжала на фамильное захоронение более трех лет назад. При этом, как отметил источник, чувствовала себя артистка не лучшим образом.

Работник Кузьминского кладбища рассказал, что Алла Пугачева прибыла на черном Rolls-Royce и не смогла самостоятельно подойти к могилам. По его словам, водителю вместе с сотрудниками кладбища пришлось вести исполнительницу под руки к фамильному захоронению.

"Постояла несколько минут, даже без цветов и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы", – поделился воспоминаниями мужчина.

Сейчас, как отметил источник, могилы родственников певицы выглядят очень скромно, Вместо цветов, шикарных памятников и склепов их украшают двухметровые сугробы.

А "Клео.ру" писали, что Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов.