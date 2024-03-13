Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье

Татьяна Брухунова в день рождения решила преподнести подарок своим поклонникам, опубликовав семейное фото, где она держит на руках нового члена семьи. Судя по красному головному убору, юбке и бантам на крошечных пинетках, это девочка. Снимок жена Петросяна подписала коротко и лаконично: "Мои счастливые 35".

При этом она отметила, что сегодня праздник не только у нее. 13 марта 2020 у Петросяна и Брухуновой родился сын Ваган. В день 35-летия матери мальчику исполнилось 4 года. О возрасте же новорожденной звездная чета ничего не сообщила. Имя девочки родители тоже пока не назвали.

Удивленные подписчики оставили огромное количество поздравлений под опубликованной фотографией. "Какая радость! Пусть малышка растет здоровой на радость маме и папе", – написала одна из пользователей Сети. "Поздравляю. Это так неожиданно, но приятно видеть вас в таком составе. Здоровья деткам, вам с мужем любви и счастья", "Умеете вы удивлять!", "Татьяна, я вижу то, что вижу? У вас доченька?"– добавили восторженные комментарии еще несколько подписчиков Татьяны Брухуновой.

Напомним, что Евгений Петросян зарегистрировал брак со своей нынешней супругой в декабре 2019 года. Этот семейный союз стал пятым для юмориста.

От первого брака у Петросяна есть дочь Викторина, которая проживает в Нью-Йорке со своей семьей. У взрослой наследницы ведущего "Смехопанорамы" два сына – Андрей и Марк. Любопытно, что в 2020 году произошло сразу два события в жизни Евгения Вагановича: Татьяна Брухунова преподнесла ему сына, а у внука юмориста родился ребенок. То есть Петросян стал в один год и отцом, и прадедом.